MotoGP, Aleix Espargaro contro Marquez: “Sembra che esista solo lui”

ROMA - Il Gran Premio di Francia di MotoGP 2023 è ormai stato consegnato agli archivi, ma nell'aria restano molte polemiche per quanto avvenuto in pista. Tra i protagonisti della gara c'è stato Marc Marquez, al rientro dopo oltre un mese di stop per infortunio. L'otto volte campione del mondo, dunque, ha catalizzato su di sé quasi l'intera attenzione dei media spagnoli e questo non è andato giù a qualche suo connazionale. In particolar modo Aleix Espargaro ha manifestato una certa insofferenza nei confronti di Marquez.