Emergenza Emilia Romagna, la FMI: "Pronti a intervenire"

ROMA - Anche la FMI, la Federazione Motociclistica Italiana, si muove per dare il proprio contributo e il proprio sostegno alla popolazione dell'Emilia-Romagna, alle prese con l'emergenza causata dal maltempo, che ha provocato morti e distruzione. Tramite un comunicato, la Federmoto ha espresso la propria solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita e alle famiglie delle vittime, spiegando inoltre di essersi subito attivata per "entrare in azione con i volontari, tramite la Protezione Civile di cui la FMI è Istituzione riconosciuta". Si tratta di un'ulteriore gesto di soldarietà proveniente dal motorsport, che proprio in Emilia-Romagna ha da sempre una lunga tradizione.