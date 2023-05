MotoGP, frattura del pollice per Marini: l’annuncio per il Mugello

ROMA - Mancano ormai pochi giorni all'atteso appuntamento del Mugello per il Gran Premio d'Italia 2023 di MotoGP, in cui i piloti di casa sperano di ben figurare. Oltre al probabile ritorno in pista di Enea Bastianini dopo il lungo infortunio, l'Italia avrà della carte da giocarsi con il campione del mondo Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Luca Marini. Quest'ultimo, però, potrebbe non essere al meglio delle condizioni a causa di una frattura riportata al pollice dopo lo scorso Gran Premio di Francia sul tracciato di Le Mans.