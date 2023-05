Aprilia cuore d’oro, dona 200 mila euro alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna

Da Vinales a Biaggi, tanti volti noti

All'evento 'Aprilia All Stars' organizzato dal team italiano di MotoGP, che in passato ha gareggiato anche in Superbike, hanno presenziato diversi piloti ed ex piloti che hanno contribuito a rendere gloriosa la storia della squadra. Presenti i due attuali centauri della squadra ufficiale Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, i due piloti del team satellite Miguel Oliveira e Raul Fernandez e il test driver Lorenzo Savadori. Non sono mancate anche delle leggende del calibro di Max Biaggi, Loris Capirossi e Alex Gramigni.