MotoGP, Pol Espargaro pronto al rientro: “Se avrò l’ok, sarò al Mugello”

ROMA - Il Gran Premio d'Italia 2023 di MotoGP è sempre più vicino e, dopo una lunga pausa, i vari piloti infortunati hanno avuto modo di recuperare. Tra questi c'è il centauro della KTM Gas Gas, Pol Espargaro, che ai microfoni di un'emittente iberica ha rivelato le sue attuali condizioni, dicendosi fiducioso per un rientro al Mugello: "La prossima settimana farò la visita medica e se i medici mi daranno il via libera andrò al Mugello. Se non sarà possibile punterò a rientrare per la seconda gara o la terza di questa tripla gara. Non vedo l'ora di tornare in moto. È ciò che mi fa alzare dal letto ogni giorno, il mio carburante definitivo. Mi piacerebbe tornare per il Mugello. Vedendo le buone prestazioni delle KTM alimentano anche la mia motivazione"