MotoGP, Oliveira: “Non mi sento ancora a mio agio in sella”

ROMA - Nonostante la stagione 2023 di MotoGP sia partita da solo un paio di mesi, sono già diversi gli infortuni con cui i team hanno dovuto fare i conti. Tra i più pesanti c'è sicuramente quello del pilota portoghese Miguel Oliveira , che è stato protagonista di un paio di cadute nelle quali ha riportato sempre la peggio. Attualmente è ancora difficile prevedere un suo rientro in pista, che potrebbe avvenire già la prossima settimana al Mugello qualora ci fossero degli importanti progressi. In caso contrario l'attesa per Oliveira si prolungherà ulteriormente.

Oliveira: "Non è un infortunio semplice"

Il pilota dell'Aprilia, Miguel Oliveira, nel corso di un'intervista rilasciata al sito motogo.com, ha spiegato le sue attuali condizioni fisiche: "Non è un infortunio semplice da sistemare. Stiamo svolgendo un buon lavoro di fisioterapia per ritrovare la massima efficienza della spalla. Mi sento ancora molto scomodo in sella alla moto. Non so ancora se sarò in grado di correre al Mugello, aspettiamo fino alla settimana di GP. Voglio tornare al 100% ed essere competitivo, so che posso fare bene” .