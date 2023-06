Superbike, Ducati: Bautista vince anche gara-2 a Misano. Erroraccio Rinaldi

MISANO - Alvaro Bautista ancora protagonista in Superbike, dove vince anche gara-2 del GP di Emilia-Romagna, completando un weekend perfetto. Lo spagnolo della Ducati vince in fuga solitaria, dopo aver ben gestito i momenti delicati di inizio gara. Alle sue spalle Toprak Razgatlioglu, mentre a completare il podio è un ottimo Axel Bassani. Dopo la doppietta in gara-1, grave errore per Michael Ruben Rinaldi, che a sei giri dal termine, impegnato nella bagarre con Razgatlioglu, sbaglia l'ingresso in curva-1, tocca il turco e poi finisce a terra.