Morbidelli allontana la SBK: “Ho ancora tanto da dare in MotoGP”

ROMA - E’ ufficialmente cominciata la settimana che porterà al Gran Premio d’Italia 2023 di MotoGP, nel quale molti piloti di casa potrebbero essere protagonisti. Il più atteso è sicuramente il campione del mondo i carica Francesco Bagnaia, ma anche Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini sono pronti a prendersi la scena. Più defilato Franco Morbidelli che, con la sua Yamaha, sta ancora faticando a trovare il giusto feeling che lo possa far tornare a competere per le prime posizioni. Nonostante le varie problematiche, il pilota italo-brasiliano è apparso fiducioso per il resto della stagione e per il suo futuro in pista.