La MotoGP punta al raddoppio negli USA: dopo Austin si guarda a nuovo circuito

ROMA – La MotoGP vuole raddoppiare in America, per far crescere la popolarità della classe regina delle due ruote dall’altra parte dell’Atlantico. A rivelarlo è il direttore commerciale del Circus, Dan Rossomondo, in una recente intervista allo Sport Business Journal: “Stiamo iniziando a definire i nostri piani per gli Stati Uniti e per la nostra seconda gara lì – ha detto Rossomondo – ma a differenza della Formula 1, noi non possiamo correre ovunque. Quindi servono persone che costruiscano circuiti appositamente realizzati per la MotoGP”.