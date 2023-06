MotoGP, Bagnaia: "Podio obiettivo minimo". Bastianini: "Punto la top ten"

ROMA - Gli italiani la fanno da padrone alla press conference che apre ufficialmente il week-end del Mugello . E non poteva essere altrimenti. Uno dopo l'altro i grandi protagonisti di questo inizio di stagione, in un verso o nell'altro, alternano sensazioni in vista del grande appuntamento toscano. Appuntamento che, per il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia , arriva in un momento di forma non proprio eccezionale. Che però non abbatte le ambizioni del pilota italiano: "Non sarò al 100% - ha detto Bagnaia in conferenza stampa - ma nonostante questo il podio è comunque un obiettivo che sento alla portata".

MotoGP, Bastianini: "Un sogno tornare a correre proprio qui"

"E' bellissimo tornare qui proprio al Mugello, il mio Gp di casa - ha aggiunto Enea Bastianini, pronto a tornare in sella alla sua Ducati dopo la lunga assenza - è stata una sosta molta lunga e ora devo resettare. Sono pronto, la spalla funziona bene, non sto al 100% ma ci sono vicino. Devo ritrovare la fiducia e la confidenza con la moto. Non ho guidato tanto, ho fatto solo un test due settimane fa, è andata bene ma vediamo domani. E' certamente diverso guidare una Panigale al Mugello. Penso di poter essere più competitivo nel corso del weekend, ma non sarà semplice, soprattutto la gara della domenica, perchè è una gara lunga, però sono fiducioso".

Bezzecchi: “Sogno una Ducati ufficiale”

In conferenza ha parlato anche Marco Bezzecchi, sul suo presente e sul suo futuro: “Il Mugello è un sogno che si realizza. Ieri quando sono arrivato ho visto una pista fantastica, speciale – ha detto - E’ bellissimo, dopo una lunga sosta, tornare su questa pista con tanti tifosi italiani. So che la mia scuderia ha previsto degli aggiornamenti tecnici, non li ho ancora visti, non so di cosa si tratti. Devo andare ancora in riunione e domani potrò rispondervi. La Ducati sta lavorando bene, mi sento molto supportato, mi sento bene e non posso lamentarmi di nulla. Per il momento il mio piano è cercare di migliorare gara per gara, ottenendo risultati positivi. Il mio sogno è passare in una Ducati ufficiale”. E a proposito di “moto-mercato”, anche Marc Marquez, al centro di tante voci nei giorni scorsi, ha voluto dire la sua a riguardo: “Il mio futuro? Ho un contratto con la Honda anche per il prossimo anno. In ogni caso cercherò sempre un progetto vincente – ha specificato il campione spagnolo - Gli anni passano ma io in ogni caso sto facendo e farò sempre del mio meglio. Qui al Mugello soffriremo di più, abbiamo tanti punti deboli che vengono evidenziati ma cercheremo lo stesso di dare il meglio”.