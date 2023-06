Mugello, Alex Marquez comanda le prime libere MotoGp. Bezzecchi quarto

SCARPERIA (FIRENZE) – Alex Marquez piazza nel finale il tempo che vale il comando nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Mugello (1:46.121). Per lo spagnolo segnali subito positivi dalla pista italiana, come per Fabio Quartararo, che chiude secondo. Buon quarto tempo per Marco Bezzecchi, che conferma l’ottimo stato di forma. Sedicesimo posto per Pecco Bagnaia, che però non ha attaccato il tempo, forse per testare le sue condizioni sotto pressione. Caduta per Aleix Espargarò e la sua Aprilia.