Mugello, Bagnaia vince la Sprint MotoGP: Bezzecchi e Martin sul podio

MUGELLO - Francesco Bagnaia si aggiudica la Sprint nel Gran Premio d'Italia, sesto round del mondiale MotoGP. Il campione della Ducati si impone davanti al rivale per il titolo Marco Bezzecchi, dopo aver gestito una fase della gara in cui era caduta anche qualche goccia di pioggia. Jorge Martin completa il podio, dopo aver resistito agli attacchi del compagno di squadra Johann Zarco. Quinto Luca Marini, mentre Marc Marquez, a causa di un contatto con Jack Miller, ha chiuso in settima posizione. Il fratello Alex, invece, è stato abbattuto nelle prime fasi da Brad Binder, penalizzato con un long lap penalty. Nono posto per il rientrante Enea Bastianini.