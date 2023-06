MotoGP, furia Marquez: Vincere in Germania con questa moto sarebbe inutile

ROMA - Il Gran Premio d'Italia 2023 di MotoGP è stato consegnato agli archivi con il successo di Francesco Bagnaia davanti a tutti i suoi tifosi, ma qualcuno è uscito dal Mugello con una grande delusione. Tra questi c'è sicuramente l'otto volte campione del mondo Marc Marquez che, nel tentativo di spingere per agganciare il gruppetto di testa, è caduto nuovamente a terra. Per lo spagnolo, dunque, un altro zero molto pesante che lo tira fuori quasi definitivamente da un eventuale lotta per il titolo iridato.

Lo sfogo di Marquez

Il pilota della Honda, Marc Marquez, al termine della gara del Mugello ha manifestato tutta la sua frustrazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Nella caduta ho sbagliato, ma il problema era cominciato alla staccata prima. Durante il primo giro ho avuto un bloccaggio alla curva 10 che non ho capito e questo è proprio quello che succede con quello che abbiamo: non capisci. Sono costretto a guidare troppo al limite. Possiamo sempre vincere, ma anche se conquistassi il successo in Germania non mi servirebbe a niente, perché dobbiamo rischiare troppo. Fortunatamente non mi è successo niente, ma voglio mandare un saluto a Mir e a Rins, auguro loro un pronto recupero“.