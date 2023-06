Moto GP, Salucci (VR46): “Se Bezzecchi va via punteremo su Morbidelli”

ROMA – Come sempre non gira attorno alle questioni Alessio Salucci, per tutti “Uccio”. Il team principal della scuderia Mooney VR46 sa bene che Marco Bezzecchi, complice anche il grandissimo inizio di stagione – e l’attuale secondo posto nella classifica piloti della MotoGP dietro a Pecco Bagnaia – è un pregiato oggetto del mercato-piloti. E che molte squadre gli hanno già posato gli occhi sopra, prima fra tutte la Pramac-Ducati. Per questo il manager alla guida dell’Academy che porta il nome di Valentino Rossi, e il relativo team, prepara anche l’eventuale piano B, nel caso in cui “Bez” decidesse di mettersi alla prova con un’altra avventura.