Ducati, Tardozzi spietato su Marquez: "I campioni certe cose non le fanno"

ROMA - Il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, nel corso di un'intervista rilasciata ad As, ha criticato aspramente il comportamento in pista di Marc Marquez: “Lui non è un nemico della Ducati, ma è un rivale. Vedere un campione che soffre è una cosa che mi turba. Ad ogni modo non mi piacciono alcune sue azioni che un campione del suo calibro non dovrebbe fare. Marc dice che il regolamento gli permette di fare queste cose quando è in difficoltà, azioni che io non vedo bene. Ha ragione, ma credo che un campione come lui dovrebbe essere più umile e vedere qual è il suo reale livello”.