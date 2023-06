MotoGP, Rins costretto ad un lungo stop: salta Germania e Olanda

ROMA - Continua il momento no dei piloti della MotoGP, che sono costantemente vittima di pesanti infortuni. Durante la sprint race del Gran Premio d’Italia 2023 sulla pista del Mugello, vinta dal campione del mondo Francesco Bagnaia, è stato lo spagnolo Alex Rins ad avere la peggio, riportando un grave infortunio alla gamba. Il pilota della Honda LCR, dunque, sarà costretto a restare fermo ai box per diverso tempo saltando le prossime gare. La piccola fortuna dell’iberico è che nel mese di luglio non ci saranno gare in programma, così avrà il giusto tempo a sua disposizione per completare l’iter riabilitativo.