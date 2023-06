MotoGP, Giacomo Agostini: “E’ ancora Marc Marquez il vero numero uno”

ROMA – Negli ultimi giorni il nome di Marc Marquez è tornato a “rombare” forte nell’universo della Moto GP . Non tanto per la pista, sulla quale lo spagnolo continua a vivere un momento difficile, quanto piuttosto per le voci di mercato che lo vedrebbero, nell’immediato, dire addio alla Honda . Per andare, forse, su una due ruote più competitiva, in grado di poter mostrare di nuovo l’immenso talento dello spagnolo. Ed è proprio su questo che si è soffermato Giacomo Agostini : la leggenda italiana delle due ruote, intervistata da Eurosport, non ha avuto dubbi a ribadire chi, a suo avviso, sia il vero numero uno del Circus, al momento.

MotoGP, Agostini e Marquez: “L’unico in grado di dare spettacolo”

Per Agostini è Marquez il vero numero uno, nonostante i risultati. “Ho parlato con lui – ha detto il bresciano - e purtroppo mi ha detto che sa di andare oltre il limite, ma senza prendersi tutti questi rischi con l’Honda attuale si troverebbe a lottare per il 15esimo posto. Mi ha detto: ‘Se devo lottare per fare 15esimo, me ne sto a casa’, e lo capisco. Va ammirato ed applaudito perché rischia la vita per dare spettacolo, per inseguire la vittoria, per andare oltre il limite. Non merita di essere criticato”.