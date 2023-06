MotoGP, Bezzecchi vola nella PL2 del Sachsenring. Bagnaia 4°, Marquez alla Q1

HOHENSTEIN (GERMANIA) – Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Nel bene e nel male. La seconda sessione di prove libere al Sachsenring ribalta gli equilibri della PL1, tra emozioni e cadute. Alla fine la spunta Marco Bezzecchi, che chiude in testa la prima giornata del Gp di Germania, davanti a Martin e Aleix Espargarò. Quarto Pecco Bagnaia, ottavo Enea Bastianini, che accede alla Q2. Dovrà invece passare per la Q1 Marc Marquez, che dopo un’ottima prima sessione cade e colpisce in pieno Zarco. A terra anche Raul Fernandez e Nakagami.