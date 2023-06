MotoGP, Marquez spiega il forfait in Germania: “Ho preso troppe botte”

ROMA - Il Gran Premio di Germania 2023 di MotoGP ha regalato diverse emozione durante lo scorso weekend, con Jorge Martin che ha alzato la voce vincendo gara e sprint race, candidandosi così alla lotta per il titolo iridato contro il campione in carica Francesco Bagnaia . Dall'altra parte, però, c'è anche un Marc Marquez che ha rimediato ben cinque caduta , l'ultima delle quali si è rivelata fatale per un nuovo infortunio. Lo spagnolo, nonostante il via libera dei medici, ha deciso di non prendere parte alla gara perché consapevole di non poter ottenere grandi risultati senza correre ulteriori rischi.

Marquez spiega il suo forfait

L'otto volte campione del mondo Marc Marquez, in seguito alla sua decisione, ha spiegato le motivazioni ai microfoni di Dazn Espana: “Non mi sentivo pronto e per questo motivo ho preferito rinunciare alla gara, anche pensando al fatto che tra una settimana siamo di nuovo in pista in Olanda. Il vero motivo della mia rinuncia è che ho preso troppe botte e quindi non mi sento pronto per gareggiare, avverto un dolore alla caviglia e inoltre ho rimediato anche una piccola frattura al pollice della mano sinistra".