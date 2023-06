"Chiudi quella c... di bocca Marquez!", l'insulto fa il giro della MotoGP

ROMA - Il Gran Premio di Germania 2023 di MotoGP , come al solito, ha lasciato qualche strascico ed uno dei protagonisti degli screzi post-gara è stato ancora una volta Marc Marquez . Lo spagnolo non ha preso parte alla gara a causa di un infortunio rimediato nell'ultima delle cinque cadute del weekend e, al momento della spiegazione del suo forfait, si è lamentato nuovamente dei problemi della sua Honda . Un atteggiamento che non è affatto piaciuto a qualche collega, in particolar modo a Jack Miller .

Miller si scaglia contro Marquez

Il pilota della KTM, Jack Miller, che nella gara del Sachsenring è stato l'unico pilota non Ducati a piazzarsi in top ten, si è scagliato duramente contro l'otto volte campione del mondo Marc Marquez, reo di lamentarsi troppo spesso: "La Honda ha licenziato il 99% degli ingegneri che erano lì per sistemare i suoi ragazzi e ora non riesce nemmeno a chiudere un giro. È colpa del team. Marquez si lamenta sempre, ma in realtà dovrebbe chiudere quella c.... di bocca e fare quello che deve. Lui viene pagato per correre, non per fare la principessa e lamentarsi della moto“.