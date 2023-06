MotoGP, Bezzecchi e Assen: “Qui uno dei giorni migliori della mia carriera”

ROMA – Dopo la gara del Sachsenring vinta da Jorge Martin davanti al campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, per la MotoGP è già tempo di tornare in pista per il Gran Premio d’Olanda 2023. Le Ducati vogliono proseguire con il loro dominio incontrastato e anche i due piloti del team Mooney VR46 hanno intenzione di lottare per il podio. In particolar modo Marco Bezzecchi che, oltre ad aver vinto già due gare nel corso di questa stagione, l’anno scorso conquistò il secondo posto alle spalle di Bagnaia. Per questo motivo il feeling con la pista di Assen per Bezzecchi sembra esser molto buono e potrebbe consentirgli di tornare a giocarsi il gradino più alto del podio.