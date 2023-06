MotoGP, la resa di Marquez: “In Olanda solo per raccogliere dati”

ROMA - L'otto volte campione del mondo Marc Marquez, dopo i numerosi infortuni che lo hanno tenuto fuori dai giochi nelle ultime stagioni, si trova in una condizione di estrema difficoltà anche in pista. Lo spagnolo, infatti, in questo Mondiale di MotoGP non riesce a tornare ai fasti di un tempo a causa dei problemi che sta riscontrando sulla sua Honda e la situazione, con il passare delle gare, diventa sempre più frustrante per un pilota che vorrebbe lottare per la vittoria. Attualmente non ci sono le condizioni per raggiungere un tale obiettivo e anche lo stesso Marquez ne sembra consapevole.