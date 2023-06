Ducati, duello per il titolo piloti MotoGP? Dall'Igna svela "la strategia"

ROMA – Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Johann Zarco. Quattro piloti in cima al Mondiale della Moto Gp, quattro piloti in sella a moto Ducati. I team di Borgo Panigale, tra quello “ufficiale” e quelli “secondari”, stanno letteralmente facendo il vuoto in questa stagione. Dimostrando come la scuderia italiana sia al momento quella da battere. In qualsiasi veste. Il che, paradossalmente, pone l’accento su un’ipotetica “lotta interna” tra i piloti Ducati in caso di bagarre per il titolo 2023. Una lotta su cui, però, a gettare acqua sul fuoco, arriva niente meno che il campo degli ingegneri Ducati, Luigi Dall’Igna.