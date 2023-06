Quartararo e la corsa pericolosa che poteva costargli la stagione MotoGP

ROMA – Il week-end olandese non poteva aprirsi peggio per Fabio Quartararo e per la Yamaha. Il pilota francese, dopo essere rimasto sempre fuori dalla top 10 in Germania, si è infortunato in allenamento alla vigilia del GP di Assen, in programma domenica 25 giugno. Per lui si sospetta una distorsione alla caviglia sinistra, con relativa lesione dell’alluce del piede. Un quadro che di certo non aiuterà in vista della corsa olandese, sempre che il quadro clinico ipotizzato non venga peggiorato dagli accertamenti effettuati nelle prossime ore