MotoGP, Bagnaia: "Assen come il Mugello, qui le Ducati possono fare bene"

MotoGP, Bagnaia: “Assen ottima per la Ducati”

“Questa pista è ottima per la Ducati – spiega Bagnaia - però devi essere molto preciso e molto tecnico, le regolazioni devono essere perfette, non devi rischiare di perdere tempo. Avere otto Ducati sicuramente può essere un aiuto, possiamo migliorare tutti insieme. Ogni volta che inizia il weekend di Assen, ho le stesse sensazioni del Mugello alla prima frenata, ti viene la pelle d'oca al primo giro, ti prendi un bello spavento, ma resta comunque uno dei miei settori preferiti, oltre al terzo settore, uno dei più belli del calendario”. Bagnaia si sofferma poi sull’aspetto legato al regolamento delle prove, e in particolare sulla disponibilità di un maggior numero di gomme anteriori da parte dei team: “Dovremmo chiedere di avere più gomme anteriori – spiega ancora il campione del mondo in carica – l’unica sessione nella quale potremmo lavorare un po' è la prima sessione di prove, dato che nelle Libere 2 c'è già il time attack. Non mi piace perché di solito ho bisogno di mettere su una strategia per la gara, mentre nelle Libere 2 hai già la pressione di entrare nella top ten”.