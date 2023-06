MotoGP, Bezzecchi il più veloce alle PL1 di Assen. Bagnaia e Bastianini dietro

ASSEN (OLANDA) – Marco Bezzecchi inizia alla grande il week-end olandese di Assen. Su una pista con poco grip, come lamentato da numerosi piloti, il riminese del Team Mooney VR46 chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere, seguito dall’Aprilia di Maverick Vinales e da un’altra Ducati, quella di Alex Marquez. Problemi per le Desmosedici di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini: il campione del mondo in carica lamenta problemi sull’anteriore, registrando tentativi di correzione in corsa che non sortiscono però gli effetti sperati, mentre “La Bestia” è addirittura protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze.