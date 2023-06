Dramma Mugello, muore un pilota: caduta fatale in pista

ROMA – Tragedia sulla pista del Mugello . Il 53enne Salvatore Pisanelli , originario della Puglia ma da anni ormai residente a Olbia , in Sardegna , dove era di stanza presso la Capitaneria di Porto , ha perso la vita in un incidente avvenuto durante una giornata di prove libere della Coppa Italia Velocità . L’uomo, a bordo di una Kawasaki , è stato immediatamente soccorso dai sanitari, giunti sul posto non appena avvenuto l’incidente, ed è stato trasferito presso il reparto rianimazione del centro medico del circuito. Dove il personale medico ha proseguito nei tentativi di rianimazione, rivelatisi, purtroppo, senza esito.

Tragedia al Mugello, 53enne lascia moglie e due figli

Nei pressi del tracciato era giunta anche un’eliambulanza del 118, pronta a trasferire l’uomo al vicino ospedale di Careggi. Trasferimento che però non avverrà mai. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni effettuate sul luogo dell’incidente, potrebbe aver avuto un malore che ha provocato la rovinosa caduta al suolo. La dinamica dell’incidente e le relative cause sono ora al vaglio degli investigatori, al lavoro per ricostruire l’accaduto. L’uomo lascia una moglie e due figli, residenti nel Comune di Golfo Aranci, in Sardegna. A loro è rivolto il cordoglio del personale di pista e del coordinamento di Gara del circuito del Mugello, cui si aggiunge quello dell’intero corpo della Capitaneria di Porto.