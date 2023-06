MotoGP Assen PL2, Bezzecchi ancora più veloce. Quarto tempo Bagnaia

ASSEN (OLANDA) - Come nella PL1 del mattino, anche la seconda sessione di prove libere ad Assen parla riminese. Marco Bezzecchi chiude anche la PL2 al primo posto, confermando l’ottimo stato di forma mostrato nella prima sessione. Il riminese del team Mooney VR46 tiene dietro Martin e Miller. Quarto tempo per Pecco Bagnaia, che sembra aver risolto i problemi con l’anteriore fatti vedere al mattino. Solo 15esimo posto invece per Enea Bastianini, che dovrà passare per la Q1 di sabato. Come lui anche Marc Marquez, protagonista di una nuova caduta con la sua Yamaha.