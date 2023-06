MotoGP Assen, Marquez non si regge in sella: altra caduta VIDEO

ASSEN (OLANDA) - Non c'è pace per Marc Marquez . Lo spagnolo della Honda , dopo aver iniziato le prove libere di Assen con un atteggiamento prudente, al termine della seconda sessione ha provato a dare più gas alla sua moto, restando però vittima di una scivolata , fortunatamente senza conseguenze. Almeno fisiche.

Perché l'umore del pilota, al termine della PL2, era visibilmente alterato: quella di Assen è la sesta caduta in pochi giorni, e il 19esimo tempo finale della seconda sessione non ha certo aiutato il morale, considerando che dovrà ora passare per la Q1 di sabato.