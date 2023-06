Ducati, Martin punta Bastianini per il sorpasso: “Voglio team ufficiale”

ROMA - La MotoGP è andata in vacanza con il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia al comando della classifica davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Le Ducati, dunque, stanno dominando il Mondiale e la maggior parte dei piloti hanno dimostrato una grande crescita, come lo spagnolo della Pramac, in grado di conquistare un doppio successo in Germania nella sprint race e nella gara. Martin sembra essersi messo alle spalle le cadute e ora punta ad team ufficiale, magari proprio a quel posto che Enea Bastianini gli soffiò lo scorso anno.