MotoGP, il Circus conferma: "Concessioni in arrivo per Honda e Yamaha"

La MotoGP conferma: concessioni in arrivo per le giapponesi

"Stiamo lavorando per aiutare non solo la Honda ma anche la Yamaha, un altro costruttore giapponese – ha spiegato Ezpeleta - in modo che possano tornare competitivi più rapidamente. Honda e Yamaha sono state molto attente ai regolamenti sulle concessioni in passato, e questo è stato fondamentale per la Ducati per essere competitiva, e per KTM e Aprilia per entrare ufficialmente nel Campionato del Mondo ed essere competitivi. Credo che gli altri costruttori capiranno”. Ora non resta che convincere formalmente le altre scuderie ad attivare le concessioni per le due scuderie giapponesi, per un quadro che diventerà più chiaro solo al ritorno in pista, a Silverstone, il prossimo agosto.