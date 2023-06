Bagnaia: “Libere MotoGP? Ecco cosa penso”. Poi la richiesta per la FP1

ROMA – Il recente “veto” messo dalla Ducati sul cambio di formato delle prove del venerdì, nonostante il “sì” pressoché unanime dei piloti del Circus, non ha sconvolto più di tanto i piani di Pecco Bagnaia. Che nonostante la posizione presa dal suo team, continuerà a fare quello che ha (quasi) sempre fatto nella prima sessione, ovvero non andare ad ogni costo all’attacco del tempo. Secondo quanto riportato dal portale speedweek.com, infatti, il campione del mondo in carica ha ribadito: “Anche se il format non verrà aggiustato, continuerò non andare a rincorrere i tempi già dal venerdì mattina, perché in quella sessione è necessario lavorare con tranquillità. Se rincorri il tempo già dal mattino, sei già con la mente alla top ten”.