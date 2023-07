MotoGP, Martin operato alla gamba sinistra: “Di nuovo in forma per Silverstone”

MotoGP, Martin pronto alla bagarre con Bagnaia

“Eccomi in sala operatoria per risolvere un problema che mi perseguitava in moto da diverso tempo – ha scritto Martin sul suo profilo Instagram - tutto è andato bene, ora tocca recuperare per essere al 100% a Silverstone”. Quello delle ore scorse è stato un intervento chirurgico programmato da tempo, proprio per approfittare dei giorni di pausa in vista della ripresa delle corse a Silverstone, in Inghilterra, il primo week-end di agosto. Al momento Martin è secondo nella classifica piloti a 35 punti di distanza dal campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia.