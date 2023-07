MotoGP, Di Giannantonio sotto ai ferri: intervento ad un braccio

ROMA – Seconda settimana di stop per la MotoGP, con la maggior parte dei piloti che si trova in vacanza a godersi del meritato riposo in vista della ripresa del Mondiale, in programma il prossimo 4 agosto sul tracciato di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023. Non tutti, però, in questo momento sono al mare perché alcuni hanno approfittato di questo periodo per risolvere alcuni problemi fisici. Oltre a Jorge Martin, in casa Ducati anche Fabio Di Giannantonio ha disputato le ultime gare con qualche acciacco.