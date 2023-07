MotoGP, Bastianini e la Ducati GP23: “Manca feeling, serve ancora tempo”

Bastianini: "Serve tempo"

Il pilota della Ducati, Enea Bastianini, nel corso di una recente intervista rilasciata ai media, ha parlato delle sue attuali sensazioni in sella alla sua moto: "In questo momento non ho ancora trovato la formula magica per la mia moto. Non ho ancora lo stile di guida adeguato, quindi mi servirà ancora del tempo per capire il corretto funzionamento della moto e fin dove si può adattare al mio stile. Ci sono importanti differenze rispetto alla Desmosedici GP21, soprattutto la frenata che di solito è il mio punto di forza".