MotoGP, Bezzecchi lotta per il titolo: “Il merito è di una sola persona”

ROMA – Tra le sorprese più luminose del mondiale di MotoGP c’è senza dubbio il rendimento straordinario di Marco Bezzecchi, che dopo due vittorie e tre podi in otto gare disputate finora è terzo nella classifica piloti, dietro a Pecco Bagnaia e Jorge Martin. E quindi in piena lotta per il titolo. Una crescita a dir poco notevole per chi ha messo piede nella classe regina solo nel 2022, il cui merito, a detta dello stesso Bezzecchi in un’intervista al portale speedweek.com, ha un nome e un cognome, quello di Matteo Flamigni, capo del suo team.