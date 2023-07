MotoGP, Marini sulla prima parte di stagione e il parere sulla sprint

ROMA – Mentre la MotoGP continua a godersi una lunga e meritata pausa estiva, i piloti ne stanno approfittando per svolgere delle ‘pratiche’ di cui difficilmente riuscirebbero ad occuparsi in pieno Mondiale. E’ il caso di Luca Marini , che il prossimo 21 luglio convolerà a nozze con la sua compagna Marta Vincenzi . Il pilota del team Mooney VR46 , dunque, metterà la ciliegina sulla torta di un 2023 che finora è stato eccezionale, considerando anche il suo primo podio centrato nella classe regina.

Marini: "Orgoglioso dei progressi"

Il pilota della Ducati Mooney VR46, Luca Marini, nel corso di una recente intervista, ha commentato il suo avvio di stagione: “È stato un inizio d’anno positivo poiché abbiamo lottato per i primi cinque posti in ogni gara. Sono orgoglioso dei nostri progressi, perché rispetto al 2022 siamo migliorati molto. Continuiamo a concentrarci su alcuni dettagli e sul mio stile di guida che mi dà molta fiducia. La Sprint è qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo qualcosa di meraviglioso. C’è una bella atmosfera nel box e la lotta contro Pramac Ducati per il titolo di “miglior team clienti” è in pieno svolgimento“.