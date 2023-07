MotoGP, Morbidelli e il futuro: “Cosa mi ha detto Valentino Rossi”

ROMA – In un momento in cui la MotoGP è ferma per la pausa estiva, impazzano i rumors di mercato. Tra questi ci sono le indiscrezioni in merito al futuro di Franco Morbidelli, che potrebbe decidere di lasciare la Yamaha. Il campione del mondo di Moto2 del 2017 è reduce da alcune stagioni ben al di sotto delle aspettative anche a causa della sua moto e per questo motivo potrebbe scegliere di cambiare aria. Una delle ipotesi per la prossima stagione è anche quella di restare in sella alla Yamaha, ma passando in Superbike.