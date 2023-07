MotoGP Quartararo, nessun dubbio sul futuro: "Yamaha, voglio restare"

ROMA – Tra la grande crisi dei team giapponesi che sta animando la Moto GP e alcune prestazioni personali al di sotto delle aspettative, Fabio Quartararo è sicuramente uno degli uomini mercato più appetiti del Circus . Secondo, forse, solo a quello di Marc Marquez. Eppure l’ex campione del mondo, che sicuramente si aspettava qualcosa in più dalla sua stagione rispetto a quanto visto finora, sembra intenzionato a voler continuare con il progetto Yamaha . Almeno fino alla scadenza naturale del suo contratto, ovvero la fine del 2024.

MotoGP, Quartaro crede nel progetto Yamaha

Almeno è questo che il pilota francese ha ribadito nelle ultime ore: “Ho un progetto con la Yamaha – ha detto Quartararo - se andrò via? Non lo so. La Yamaha ha un progetto ed io voglio continuare con la scuderia giapponese. Quindi anche nel 2024, penso di continuare con la Yamaha”.