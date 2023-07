Imola riparte dalla Superbike, gara in pista e di solidarietà tra i piloti

ROMA – I motori tornano a rombare a Imola . Non saranno quelli della Formula 1 ma del Mondiale Superbike , che dal 14 al 16 luglio prossimi farà tappa all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” per il sesto appuntamento del Circus . E per l’occasione verrà realizzata un’asta speciale finalizzata a raccogliere fondi per le popolazioni dell’ Emilia Romagna che alla fine di maggio sono state colpite dall’alluvione.

Cuore Superbike per l’Emilia Romagna

Sono ancora impresse nella mente di tutto il mondo le immagini dello scorso 21 maggio, data che avrebbe dovuto ospitare la gara imolese della Formula 1. Gara che fu annullata seguito del violento nubifragio che per giorni si abbatté su quella porzione d’Italia, mettendo in ginocchio una regione intera e costringendo il Circus a cancellare l’appuntamento iridato. L’autodromo, adesso, riapre i suoi cancelli al Mondiale Superbike. E proprio per questo, in segno di vicinanza e solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite, piloti e scuderia del World SBK hanno donato oggetti autografati, tra abbigliamento personale e parti delle loro moto, che verranno messi in vendita sul portale dedicato charitystars.com fino al prossimo 15 luglio. Il ricavato di queste vendite verrà devoluto alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna, da quasi due mesi impegnata senza sosta prima nella gestione dell’emergenza e ora nella bonifica e nella ricostruzione delle zone colpite.