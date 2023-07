MotoGP, la certezza di Aleix Espargaró: Perché Martin è meglio di Bagnaia

ROMA – La corsa al titolo Mondiale di MotoGP 2023 tornerà ad infiammarsi dopo la lunga sosta estiva, con la ripresa sul tracciato di Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna prevista nel primo weekend di agosto. Il campione in carica Francesco Bagnaia vuole bissare il titolo conquistato lo scorso anno , ma dovrà battere la concorrenza dell’amico Marco Bezzecchi e dello spagnolo Jorge Martin . Quest’ultimo potrebbe essere davvero il rivale numero uno di ‘Pecco’, come confermato dal suo connazionale Aleix Espargaro che sembra avere le idee chiare in merito.

Espargaro e il paragone Bagnaia-Martin

Il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, nel corso di un’intervista concessa a ‘crash.net’, ha espresso il proprio pensiero in merito a Francesco Bagnaia e Jorge Martin: “Secondo me Jorge ha più velocità e più potenziale. Sicuramente in questo momento Pecco è il pilota migliore, perché il numero che porta dice che è il numero 1 del campionato. In termini di velocità, però Jorge è più veloce. La prima cosa che doveva trovare era la costanza e la sta trovando, quindi migliorerà anche la sua velocità. Martin ha grande talento, è molto veloce e può lottare per il titolo“.