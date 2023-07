Terribile incidente all’Isola di Man: due morti alla Southern 100

ROMA - Il circuito dell'Isola di Man si rivela ancora una volta scenario di tragedia. Questa volta, durante la Southern 100, una delle grandi classiche delle corse su strada in corso di svolgimento al Billown Circuit, si è verificato un bruttissimo incidente che ha coinvolto due piloti, un commissario ed uno spettatore. Due di queste persone hanno perso la vita, anche se non sono stati comunicati ulteriori dettagli poiché ci sono delle indagini in corso. Sempre sull'Isola di Man circa un mese fa era morto anche Raul Torras Martinez, impegnato in una gara del Tourist Trophy.