MotoGP, Bezzecchi sfida Bagnaia per il titolo: "Tutto è possibile"

ROMA - La MotoGP è in vacanza da qualche giorno con il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia che è saldamente in testa alla classifica davanti allo spagnolo Jorge Martin e all'amico Marco Bezzecchi . Considerando l'andamento della stagione e l'ampio gap con il quarto posto, è probabile che a giocarsi il titolo fino all'ultima gara saranno proprio questi tre piloti. Se ' Pecco ' si può ritenere un esperto, Martin e Bezzecchi devono ancora completare la fase di rodaggio, ma questo potrebbe essere il momento giusto.

Bezzecchi e il sogno Mondiale

Il pilota del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, nel corso di un'intervista concessa a 'Speedweek.com', ha parlato della possibilità di vincere il Mondiale dopo una serrata lotta con l'amico Francesco Bagnaia: "In questo momento è troppo presto per pensarci, ma in MotoGP tutto è possibile. Abbiamo le possibilità per farlo, c'è velocità, manca soltanto un po' di esperienza rispetto a Pecco che è in MotoGP da anni, come Marc Marquez, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Ad ogni modo continuerà a combattere fino alla fine“.