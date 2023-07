Andrea Iannone pronto al rientro in pista: “Al lavoro per la Superbike”

ROMA – Non è passata inosservata la presenza di Andrea Iannone nel paddock della Superbike , dove è stato “intercettato” in più occasioni nelle ultime settimane. Un segnale che, per gli addetti ai lavori, potrebbe rappresentare un imminente ritorno in pista del pilota abruzzese, che a dicembre terminerà di scontare i 4 anni di squalifica inflitti dal TAS di Losanna . E che quindi, da gennaio del 2024, potrebbe tornare in sella ad una moto. Ma quale?

Andrea Iannone strizza l’occhio alla Superbike

Il timing lascia presagire qualcosa in più di una semplice coincidenza. Anche se è lo stesso Iannone, ai microfoni di Sky Sport, a prendere tempo: “Sicuramente la Superbike è molto spettacolare – ha detto - è bello vedere delle gare così, piene di sorpassi come una volta. Sto lavorando per tornare in pista nel 2024 in Superbike, al momento ci sono delle buone possibilità. Però fino a quando non è tutto sistemato, non credo sia giusto dire che ci sarò. Mi limito a dire che siamo nella direzione giusta”. Iannone fu squalificato alla fine del 2019 per la positività ad un controllo antidoping. La FIM decise di imporre al pilota una squalifica di 18 mesi, contro la quale la difesa di Iannone presentò ricorso al TAS di Losanna. Nello stesso tempo anche la Wada presentò ricorso contro la squalifica, chiedendo di portarla a 4 anni. E il Tribunale diede ragione a quest’ultima, comminando per l’ex Ducati 4 anni di squalifica, che termineranno alla fine del 2023.