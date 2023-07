Moto GP, Marquez e la porta in faccia da KTM: le parole di Pierer

ROMA – Stefan Pierer ferma sul nascere le recenti voci di mercato che in più passaggi avevano visto il nome di Marc Marquez accostato a quello della KTM per la prossima stagione. I risultati deludenti del campione spagnolo, unito alle recenti parole dei vertici di Honda nei suoi confronti, hanno aperto numerose finestre di mercato per lui. Tra cui, appunto, quello della KTM. Che però viene chiuso dallo stesso numero uno della Pierer Mobility AG, società che controlla la scuderia, in un’intervista rilasciata al portale speedweek.com