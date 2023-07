Moto GP, Bastianini visita la sede Brembo: “Mondo importante per le corse”

MotoGP, Bastianini visita la Brembo

“Per me è stata la prima visita qui – ha raccontato Bastianini – ho scoperto un mondo affascinante, tante persone appassionate e che tifano per me. La lavorazione delle pinze è stata la parte che mi ha colpito di più: dalla progettazione alla produzione passando per la modellazione, le rifiniture, l’assemblaggio, la validazione, i test ai banchi. Tra le pinze MotoGP e le pinze Formula 1 cambia tutto, in MotoGP tutti hanno lo stesso disegno di pinza, in Formula 1 no, il disegno cambia da team a team e quando vedi le pinze da vicino ti rendi conto della differenza che c’è. La frenata più bella e più difficile per me è quella della San Donato al Mugello: arrivo a 360 km/h, devo tenere conto di tante variabili, ogni anno è una frenata diversa che cambia sempre. In tanti mi chiedono se io sia uno staccatore, in realtà mi ritengo forte nella parte di rilascio freni quando devo entrare in curva e solitamente freno con due dita.”