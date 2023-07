MotoGP, Marquez in crisi: la soluzione di Bautista

ROMA – Marc Marquez non è più lo stesso di un tempo , il cannibale che conquistava il successo in quasi ogni Gran Premio della stagione di MotoGP . Le ragioni dei problemi dell’otto volte campione del mondo sono da trovare sia nei numerosi infortuni avuti nel corso degli ultimi anni, sia nello scarso feeling con la sua Honda, che un tempo era praticamente perfetto. Al momento è complicato trovare una soluzione alla crisi dello spagnolo, ma qualche suo collega ha provato ad ipotizzarne alcune fornendo dei consigli, come il pilota della Ducati Superbike, Alvaro Bautista .

Bautista: “Marquez si deve adattare”

Il campione del mondo di Superbike, Alvaro Bautista, nel corso di una recente intervista rilasciata ad un canale YouTube spagnolo, ha provato a spiegare i problemi di Marc Marquez: “Secondo me incide anche il cambiamento in MotoGP con tanta aerodinamica, tanta elettronica e tante innovazioni portate. Lo sviluppo c’è stato quando Marc si è infortunato, poi quando è tornato ha trovato una MotoGP molto diversa che si guida in un’altra maniera, con meno aggressività. Marquez è sempre molto aggressivo e vuole guidare in quel modo, però ora questo non funziona e non può farlo. Deve capire come guidare queste nuove MotoGP, non sono più le stesse di prima. Le cose cambiano e si deve adattare“.