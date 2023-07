MotoGP, Marquez in crisi. Rins: "Non ho idea di cosa sia successo"

Rins e il momento di Marquez

"E' difficile vedere un pilota come Marquez così in difficoltà, ha un sapore molto cattivo anche per me perché Marc ha un talento incredibile. Certo, alla fine bisogna provare a ribaltare la situazione vincendo e mettendo a punto una moto vincente, ma non è semplice. Pensavo che in Germania Marquez avrebbe vinto, ma non ho idea di cosa sia successo, potrebbe essere la pressione, non so". Queste le dichiarazioni rilasciate a Dazn Espana dal pilota della Honda LCR, Alex Rins, che ha parlato del momento di crisi del connazionale Marc Marquez.