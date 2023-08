MotoGP, Morbidelli lascia la Yamaha: al suo posto arriva Rins

ROMA - La notizia era nell'aria già da tempo, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Franco Morbidelli lascerà la Yamaha al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso team giapponese attraverso un comunicato sul proprio sito: "Yamaha Motor Co., Ltd. annuncia che la sua partnership con Franco Morbidelli verrà interrotta alla fine del 2023, quando Morbidelli passerà a nuove sfide nelle corse. Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Racing e il Monster Energy Yamaha MotoGP Team sono estremamente grati per il contributo di Morbidelli, la sua motivazione costante e la sua mentalità positiva. Non vedono l'ora di condividere altri momenti memorabili durante i restanti 12 round della MotoGP del 2023. Yamaha Motor Co., Ltd. augura a Morbidelli il meglio per i suoi futuri impegni nelle corse e riconferma il pieno supporto del Monster Energy Yamaha MotoGP Team per lui per il resto della stagione per concludere la loro partnership in bellezza".