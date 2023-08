Ducati, Bagnaia carico per Silverstone: “Qui una delle vittorie più belle”

ROMA - La MotoGP torna in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 e lo fa con il campione in carica Francesco Bagnaia che cercherà di difendere il suo vantaggio in classifica. Il pilota di Chivasso nella scorsa stagione conquistò un importante successo in questa gara, mettendo un ulteriore tassello per completare la rimonta ai danni di Fabio Quartararo. Anche quest'anno, dunque, Bagnaia proverà a tagliare il traguardo in prima posizione, ma è consapevole della forza dei suoi avversari, su tutti Jorge Martin e Marco Bezzecchi.